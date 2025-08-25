Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: 25-Tage Haft: 60-Jähriger mit Haftbefehl gesucht
Offenburg (ots)
Am Samstagnachmittag (23.08.) wurde ein deutscher Staatsangehöriger von Beamten der Bundespolizei festgenommen. Der 60-Jährige wurde am Bahnhof Offenburg einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Beleidigung vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 25-tägige Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen.
