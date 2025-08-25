PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 25-Tage Haft: 60-Jähriger mit Haftbefehl gesucht

Offenburg (ots)

Am Samstagnachmittag (23.08.) wurde ein deutscher Staatsangehöriger von Beamten der Bundespolizei festgenommen. Der 60-Jährige wurde am Bahnhof Offenburg einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Beleidigung vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 25-tägige Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

