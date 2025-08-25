BPOLI-OG: 25-Tage Haft: 60-Jähriger mit Haftbefehl gesucht

Kehl (ots) - Am 23. August wurde an der Kontrollstelle an der Europabrücke in Kehl ein französischer Staatsangehöriger festgenommen. Der 28-Jährige war mit seinem PKW von Straßburg nach Kehl unterwegs. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Da er die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer 50-tägigen ...

mehr