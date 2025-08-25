PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zweifach gesuchter Straftäter in Zugtoilette festgenommen

Kehl (ots)

Am Freitagabend (22.08.) wurde ein bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger durch Beamte der Bundespolizei im Bahnhof Kehl in einem grenzüberschreitenden Fernzug polizeilich überprüft. Der Mann hatte sich zuvor in der Toilette des Zuges eingeschlossen. Beim Abgleich seiner Personalien stellten die Beamten zwei Haftbefehle fest. Der 33-Jährige hatte sich in der Vergangenheit wegen Diebstahls und Erschleichens von Leistungen strafbar gemacht. Da er keine gültigen Reisedokumente mit sich führte, bestand der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise. Bei ihm wurde außerdem eine geringe Menge Cannabis aufgefunden. Da er die geforderten Geldstrafen nicht bezahlen konnte, erwartet ihn eine Haftstrafe von insgesamt 119 Tagen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 13:35

    BPOLI-OG: Aggressive Person an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl

    Kehl (ots) - Am Donnerstagabend (21.08.) versuchte eine französische Staatsangehörige, auf Beamte der Bundespolizei einzuschlagen. Zuvor hatte sich die 42-Jährige an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl gegenüber Passanten, die ihr nach einem Sturz helfen wollten, aggressiv verhalten. Daraufhin wurden die Beamten auf die Situation aufmerksam. Da sich die Frau ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 08:59

    BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt Schlagring ab

    Offenburg (ots) - Am Mittwochnachmittag (20.08.) wurde ein serbischer Staatsangehöriger im Bahnhof Offenburg durch die Bundespolizei überprüft. Bei der Kontrolle wurde ein Schlagring aufgefunden. Ein Schlagring ist eine Waffe im Sinne des Waffengesetzes, deren Umgang verboten ist. Gegen den 18-Jährigen wurde Anzeige erstattet. Der Schlagring wurde durch die Beamten sichergestellt. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren