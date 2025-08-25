Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zweifach gesuchter Straftäter in Zugtoilette festgenommen

Kehl (ots)

Am Freitagabend (22.08.) wurde ein bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger durch Beamte der Bundespolizei im Bahnhof Kehl in einem grenzüberschreitenden Fernzug polizeilich überprüft. Der Mann hatte sich zuvor in der Toilette des Zuges eingeschlossen. Beim Abgleich seiner Personalien stellten die Beamten zwei Haftbefehle fest. Der 33-Jährige hatte sich in der Vergangenheit wegen Diebstahls und Erschleichens von Leistungen strafbar gemacht. Da er keine gültigen Reisedokumente mit sich führte, bestand der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise. Bei ihm wurde außerdem eine geringe Menge Cannabis aufgefunden. Da er die geforderten Geldstrafen nicht bezahlen konnte, erwartet ihn eine Haftstrafe von insgesamt 119 Tagen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell