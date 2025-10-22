PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SI: PKW brennt vollständig aus - #polsiwi

Siegen (OT Seelbach) (ots)

Am Dienstagnachmittag (21.10.2025) sind Polizei und Feuerwehr zu einem Brand nach Siegen-Seelbach alarmiert worden.

In der Straße "Auf der Höh" stand ein ausgeschlachtetes Fahrzeug, das sich auf einem Anhänger befand, in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Das unmittelbar danebenstehende Wohnhaus wurde nicht beschädigt.

Ersten Erkenntnissen nach hatten mehrere Minderjährige mit Kinderfeuerwerk gespielt. Kurze Zeit später brannte das Fahrzeug.

Der Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

