POL-SI: PKW kollidiert mit Bus - Eine Person verletzt - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Weidenauer Straße ist am Dienstagnachmittag (21.10.2025) eine Person verletzt worden.

Ein 59-Jähriger war gegen kurz vor 17 Uhr mit seinem PKW in Fahrtrichtung Geisweid unterwegs. Parallel befand sich ein Bus auf der Umweltspur. An einer Kreuzung wollte der Mann in die Straße "Bahnhof Weidenau" abbiegen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen den Bus und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich.

Der Bus versuchte noch zu bremsen. Dabei stürzte eine 49-Jährige. Sie wurde leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt.

Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.

Das Verkehrskommissariat wird die weitere Bearbeitung des Unfalls übernehmen.

