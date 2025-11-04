FW-EN: Brandmeldeanlage ruft Feuerwehr auf den Plan
Sprockhövel (ots)
Am Montag löste die automatische Brandmeldeanlage in einer Schule an der Geschwister-Scholl-Straße gegen 15.35 Uhr aus. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte schnell die Ursache fest. Im Chemieunterricht war ein Kunststoffteil verbrannt. Fazit: Brandmeldeanlage funktioniert und nach Lüftung der Räumlichkeiten war kein weiteres Einschreiten der Einsatzkräfte erforderlich.
