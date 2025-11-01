Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Verkehrsunfall auf Autobahn

Sprockhövel (ots)

Samstagmorgen kam es auf der BAB 43 in Fahrtrichtung Münster kurz vor der Abfahrt Herbede zu einem Verkehrsunfall. Gegen 5.55 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Sprockhövel alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle wurden bereits zwei verletzte Personen vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den nachfolgenden Verkehr und leuchtete diese aus. Ausgelaufene Betriebsmittel wurden mit Bindemitteln aufgenommen. An den Fahrzeugen wurden aus Sicherheitsgründen die Batterien abgeklemmt. Einsatzende war gegen 7.20 Uhr.

