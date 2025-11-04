Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr bei Verkehrsunfall auf Autobahn

Sprockhövel (ots)

Am Dienstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 20.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn Fahrtrichtung Münster gerufen. Dort waren zwei PKW verunfallt. 2 verletzte Personen mussten vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und leuchtete diese aus. Auslaufende Betriebsmittel wurden mit Bindemitteln aufgenommen. Einsatzende für die 20 Kräfte der Feuerwehr war gegen 21.35 Uhr. Im Einsatz waren 5 Fahrzeuge.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell