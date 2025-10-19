Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Radfahrerin

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am frühen Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr Oberhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einer Fahrradfahrerin in Lirich alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage: Ein Linienbus war mit einer Radfahrerin kollidiert. Die Radfahrerin wurde dabei schwer verletzt und noch an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst erstversorgt. Anschließend wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Essen transportiert.

Die Fahrgäste des Linienbusses blieben unverletzt, standen jedoch unter Schock. Zur Betreuung wurde die Notfallseelsorge hinzugezogen.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell