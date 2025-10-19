PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Radfahrerin

FW-OB: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Radfahrerin
Oberhausen (ots)

Am frühen Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr Oberhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einer Fahrradfahrerin in Lirich alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage: Ein Linienbus war mit einer Radfahrerin kollidiert. Die Radfahrerin wurde dabei schwer verletzt und noch an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst erstversorgt. Anschließend wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Essen transportiert.

Die Fahrgäste des Linienbusses blieben unverletzt, standen jedoch unter Schock. Zur Betreuung wurde die Notfallseelsorge hinzugezogen.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Oberhausen
Telefon: 0208 8585-1
E-Mail: feuerwehrleitstelle@oberhausen.de

