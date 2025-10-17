Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Brand im Hobbyraum voller elektrischer Geräte

Oberhausen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es im 1. Obergeschoss eines Reihenmittelhauses zum Brand im Hobbyraum, in dem sich zahlreiche elektrische Geräte und Akkus befanden.

Die Eigentümerin ist glücklicherweise schon in der Anfangsphase auf den Brand aufmerksam geworden. Sie verständigte die Rettungskräfte und begab sich unverletzt ins Freie. Bei Eintreffen des Löschzugs der Feuerwache 1 war bereits das Fenster des betroffenen Zimmers geborsten, sodass der Brandrauch direkt nach Draußen gelangen konnte. Die Feuerwehr setzte mit den umgehend eingeleiteten Löschmaßnahmen auch einen Hochleistungslüfter ein, um die Ausbreitung des Brandrauchs zu verhindern. Aufgrund der sehr hohen Temperaturen sind die Kunststoffgehäuse zahlreicher elektrischer Geräte und Akkus geschmolzen. Die stark beschädigten Geräte wurden vorsorglich ins Freie verbracht und dort abschließend durch einen zweiten Trupp endgültig gelöscht. Eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Zimmer konnte unterbunden werden.

Nachdem auch die letzten Glutnester gelöscht sowie der betroffene Raum entraucht waren, konnten die Eigentümer und die Anwohner der Nachbarhäuser in ihre Häuser zurück.

Im Einsatz waren neben der Feuerwehr auch die Polizei und der Rettungsdienst. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr Oberhausen war mit 20 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen rund 60 Minuten im Einsatz.

