Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrer unter Alkoholeinfluss

Bremerhaven (ots)

Weil er zu nächtlicher Stunde ohne Licht in der Fußgängerzone der Bremerhavener Innenstadt unterwegs war, ist ein Radfahrer einer Polizeistreife aufgefallen.

Der 35-jährige Mann radelte am späten Mittwochabend, 27. August, mit einer sehr schwankenden und unkontrollierten Fahrweise durch die Fußgängerzone der Bürgermeister-Smidt-Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde bei dem 35-Jährigen eine deutliche Alkoholisierung festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit.

In der Folge entnahm ein Arzt bei dem Fahrradfahrer eine Blutprobe. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell