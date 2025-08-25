Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Vermisster 81-Jähriger wohlbehalten angetroffen

Bremerhaven (ots)

Gute Nachrichten: Der seit dem 22. August vermisste 81-Jährige Ingo B. aus Bremerhaven ist wohlbehalten in Niedersachsen angetroffen worden.

Die Suche ist damit beendet. Wir bedanken uns bei allen, die mitgeholfen haben.

Bitte löschen Sie ggf. geteilte Suchaufrufe aus den Medien und sozialen Netzwerken. Vielen Dank.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell