Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gruppe beraubt Pärchen in Lehe: Polizei bittet um Hinweise

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt in einem Raubdelikt und bittet um Zeugenhinweise. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Donnerstag, 21. August, auf Freitag, 22. August, gegen 1.15 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen liefen ein Mann und eine Frau den Gehweg der Rickmersstraße im Stadtteil Lehe entlang. In Höhe der Körnerstraße wurde das Pärchen dann von zunächst von zwei unbekannten Männern angesprochen. Kurz darauf seien zwei weitere Unbekannte hinzugekommen. Aus der Gruppe heraus sei das Pärchen plötzlich angegriffen worden. Hierbei wurde offenbar auch sogenanntes Pfefferspray eingesetzt. Weiterhin hätten die Täter ihre Opfer geschlagen und auch in einem Fall gegen den Kopf getreten. Anschließend seien die Unbekannten mit der Tasche des männlichen Opfers geflüchtet, in der sich persönliche Gegenstände und ein geringer Bargeldbetrag befanden. Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Tatverdächtigen nicht mehr angetroffen werden. Das Pärchen erlitt zum Teil schwere Verletzungen. Durch die Dunkelheit und das eingesetzte Reizgas konnte keine detaillierte Beschreibung erlangt werden. Die Ermittler bitten um weitere Zeugenhinweise in diesem Fall: Wer in der Nacht zu vergangenem Freitag den Überfall im Bereich Rickmersstraße beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0471/953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell