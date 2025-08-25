PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gruppe beraubt Pärchen in Lehe: Polizei bittet um Hinweise

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt in einem Raubdelikt und bittet um Zeugenhinweise. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Donnerstag, 21. August, auf Freitag, 22. August, gegen 1.15 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen liefen ein Mann und eine Frau den Gehweg der Rickmersstraße im Stadtteil Lehe entlang. In Höhe der Körnerstraße wurde das Pärchen dann von zunächst von zwei unbekannten Männern angesprochen. Kurz darauf seien zwei weitere Unbekannte hinzugekommen. Aus der Gruppe heraus sei das Pärchen plötzlich angegriffen worden. Hierbei wurde offenbar auch sogenanntes Pfefferspray eingesetzt. Weiterhin hätten die Täter ihre Opfer geschlagen und auch in einem Fall gegen den Kopf getreten. Anschließend seien die Unbekannten mit der Tasche des männlichen Opfers geflüchtet, in der sich persönliche Gegenstände und ein geringer Bargeldbetrag befanden. Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Tatverdächtigen nicht mehr angetroffen werden. Das Pärchen erlitt zum Teil schwere Verletzungen. Durch die Dunkelheit und das eingesetzte Reizgas konnte keine detaillierte Beschreibung erlangt werden. Die Ermittler bitten um weitere Zeugenhinweise in diesem Fall: Wer in der Nacht zu vergangenem Freitag den Überfall im Bereich Rickmersstraße beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0471/953-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 13:52

    POL-Bremerhaven: Einbrecher in Geestemünde nehmen Werkzeuge mit - Polizei bittet um Hinweise

    Bremerhaven (ots) - Mehrere Elektrowerkzeuge und technische Geräte haben unbekannte Täter zwischen Sonnabend, 23. August, 14 Uhr, und Sonntag, 24. August, 8 Uhr, aus einem Firmengebäude an der Ludwigstraße in Bremerhaven-Geestemünde gestohlen. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise. Ersten Erkenntnissen zufolge öffneten die ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 12:00

    POL-Bremerhaven: Nach Alkoholfahrt: Auto und Führerschein sichergestellt

    Bremerhaven (ots) - Offenbar betrunken und unter Drogeneinfluss fuhr ein Autofahrer am gestrigen Sonntag, 24. August, durch Bremerhaven-Lehe. Gegen 15.30 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung auf den 23-jährigen Mann aufmerksam, der in seinem Renault mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit im verkehrsberuhigten Bereich der Goethestraße unterwegs war. Zudem fuhr der ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 18:00

    POL-Bremerhaven: Vermisstenfall in Bremerhaven - Polizei bittet um Hinweise

    Bremerhaven (ots) - Die Polizei Bremerhaven bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Mann. Bei der Person handelt es sich um den 81 Jahre alten Ingo B. aus dem Bremerhavener Stadtteil Lehe. Herr B. ist gestern Vormittag, 22. August, 10.30 Uhr, letztmalig in einem Bremerhavener Krankenhaus gesehen worden und seitdem verschwunden. Er ist unter anderem akut ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren