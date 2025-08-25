Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher in Geestemünde nehmen Werkzeuge mit - Polizei bittet um Hinweise

Bremerhaven (ots)

Mehrere Elektrowerkzeuge und technische Geräte haben unbekannte Täter zwischen Sonnabend, 23. August, 14 Uhr, und Sonntag, 24. August, 8 Uhr, aus einem Firmengebäude an der Ludwigstraße in Bremerhaven-Geestemünde gestohlen. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise. Ersten Erkenntnissen zufolge öffneten die Einbrecher gewaltsam eine Eingangstür und gelangten so in die Räume der Firma. Von dort nahmen sie die beschriebenen Gegenstände mit und entkamen unerkannt. Zeugenhinweise lassen die Vermutung zu, dass sich der Einbruch zwischen 3.30 und 4 Uhr in der Nacht ereignet haben könnte. Wer im betreffenden Zeitraum Beobachtungen an der Ludwigstraße zwischen Schönian- und Sägestraße gemacht hat, oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Telefon 0471/953-4444 zu kontaktieren.

