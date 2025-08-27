PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Durchsuchungen im Stadtgebiet Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven hat am Dienstag, 26. August, in den späten Abendstunden mehrere Objekte im Bremerhavener Stadtgebiet durchsucht. Dabei wurde sie unterstützt von Einsatzkräften aus Bremen und Niedersachsen. Hintergrund sind kriminalpolizeiliche Ermittlungen gegen zwei Männer. Sie stehen im Verdacht, eine schwere Straftat geplant zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1400
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

