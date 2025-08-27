POL-Bremerhaven: Durchsuchungen im Stadtgebiet Bremerhaven
Bremerhaven (ots)
Die Polizei Bremerhaven hat am Dienstag, 26. August, in den späten Abendstunden mehrere Objekte im Bremerhavener Stadtgebiet durchsucht. Dabei wurde sie unterstützt von Einsatzkräften aus Bremen und Niedersachsen. Hintergrund sind kriminalpolizeiliche Ermittlungen gegen zwei Männer. Sie stehen im Verdacht, eine schwere Straftat geplant zu haben. Die Ermittlungen dauern an.
