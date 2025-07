Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht des PK Peine, Samstag/ Sonntag 12./13.07.2025

Peine

Trunkenheit im Verkehr

Ort: 31234 Edemissen, Tielenweg Zeit: Sa., 12.07.2025, 09:44 Uhr Auf andere Verkehrsmittel ist vorerst ein 34jähriger Mann aus Harvesse angewiesen. Dessen Eltern machten sich Sorgen, da ihr Sohn die ganze Nacht und den Morgen ziellos mit dem Auto umherfahren würde. Die alarmierten Beamten konnte das Fahrzeug letztlich stellen. Im Zuge der Verkehrskontrolle war eine vernünftige Verständigung mit dem Fahrzeugführer kaum möglich. Die Person machte einen stark verwirrten Eindruck, redete zusammenhanglos und schilderte Wahnvorstellungen. Ein durchgeglühter Urintest bestätigte die Vermutungen der Beamten, denn dabei wurde der Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ort: 31228 Peine, Dieselstraße Zeit: Sa., 12.07.2025, 10:00 Uhr Samstagfrüh wollte ein 61jähriger Mann aus Peine mit seinem Pkw von der Peiner Straße nach links in die Dieselstraße abbiegen. Hierbei hat er allerdings einen entgegenkommenden Mercedes Daimler übersehen, welcher von einem 83jährigen Mann geführt wurde. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem insgesamt ein Sachschaden von etwa 5000 Euro entstand. Zudem klagte beide Personen über Schmerzen, sodass vorsorglich ein Krankenwagen dazu gezogen wurde. Eine weitere medizinische Behandlung war jedoch nicht notwendig.

Betrug, Urkundenfälschung

Ort: 31241 Ilsede, Eichstraße Zeit: Sa., 12.07.2025, 18:04 Uhr Am Samstagabend betrat ein 28jähriger Mann aus Magdeburg eine örtliche Paketstation. Hier versuchte er sich mittels eines gefälschten Ausweises sowie einer gefälschter Vollmacht mehrere Pakete widerrechtlich anzueignen. Der Verantwortliche der Filiale erkannte allerdings die laienhaften Fälschungen, worauf die Person die Flucht ergriff. Allerdings wurde er in unmittelbarer Nähe von aufmerksamen Passanten festgehalten, welche in der Folge die Polizei verständigten. Die eintreffenden Beamten konnten nicht nur die richtigen Personalien feststellen, sondern fanden in dessen Pkw noch zahlreiche gefälschte Ausweise und Pakete, die vor Ort nicht zuzuordnen waren. Die Beamten stellten die Dokumente sowie Pakete sicher und leiteten entsprechende Strafverfahren ein.

