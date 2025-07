Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 11.07.2025: Festnahmen nach Hubschraubereinsatz

Peine (ots)

Gegen 02:20 Uhr am 10.07.2025 wollten drei Männer eine mehrere hundert Kilo schwere Kabeltrommel mit Erdkabel von einer Baustelle bei Solschen stehlen. Die drei Täter im Alter von 22, 23 und 26 Jahren wurden dabei von einer aufmerksamen Zeugin bemerkt, die dies umgehend der Polizei per Notruf mitteilte. Sie teilte auch ihre weiteren Beobachtungen bis zum Eintreffen der ersten Streifenwagen mit. In der Nähe der Baustelle fanden die Beamten ein Auto samt Anhänger und die zuvor bewegte Kabeltrommel, die drei Männer schienen sich zu Fuß entfernt zu haben. Neben weiteren Streifenwagen wurde auch der Polizeihubschrauber Phoenix eingesetzt, um nach den drei Flüchtigen zu suchen. Kurze Zeit später führte der Einsatz des Hubschraubers dann auch zum Erfolg. Die Drei konnten in einem Feld einige hundert Meter entfernt widerstandslos festgenommen werden und wurden zur Dienststelle nach Peine gebracht. Gegen alle wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

