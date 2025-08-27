PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Bremerhaven: Ohne Führerschein unterwegs: Fahrer gibt falsche Personalien an und bekommt Anzeige

Bremerhaven (ots)

Ein 39-jähriger Autofahrer ohne Führerschein hat am Dienstag, 26. August, bei einer Verkehrskontrolle falsche Personalien angegeben. Doch auch wegen weiterer Verstöße muss er sich verantworten. Der Mann fiel gegen 17.30 Uhr einer Polizeistreife in Bremerhaven-Geestemünde auf. Die Beamten sahen, dass der Autofahrer im Fahren mit dem Handy am Ohr telefonierte und sich auch erst während der Fahrt den Sicherheitsgurt anlegte. Daraufhin unterzogen die Polizeibeamten den VW-Fahrer an der Borriesstraße einer Verkehrskontrolle. Der Fahrzeugführer gab die beiden Ordnungswidrigkeiten zu. Einen Führerschein oder andere Ausweispapiere hatte er nicht dabei, gab seine angeblichen Personalien aber mündlich an. Da sich nunmehr Unstimmigkeiten zu seiner Identität ergaben, musste er die Beamten zum Revier begleiten. Hier stellte sich nach einer Überprüfung heraus, dass er in der Kontrolle offensichtlich die Personalien einer anderen Person angegeben hatte. Als die korrekte Identität des Fahrers geklärt war, wurde ersichtlich, dass der Mann über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Das brachte ihm eine Strafanzeige ein. Ebenso wurde die falsche Namensangabe zur Anzeige gebracht - zusätzlich zum Gurt- und Handyverstoß. Die Fahrzeugschlüssel wurden vorübergehend sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven

