POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Person durch PKW verletzt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Henstedt-Ulzburg (ots)

Am Donnerstagabend (06.11.2025) kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Bürgermeister-Steenbock-Straße, bei dem ein 40-jähriger Mann leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Nach ersten Ermittlungen befuhr ein dunkler SUV aus Richtung Kisdorfer Straße die Bürgermeister-Steenbock-Straße. Der Fahrzeugführer hupte, als er auf der Straße spielende Kinder bemerkte. In der Folge trat der Geschädigte, der Vater der Kinder, an das Fenster des SUVs. Plötzlich beschleunigte der Fahrer des PKW und verletzte den Familienvater dadurch leicht.

Nach dem Vorfall entfernte sich der Fahrer des Fahrzeugs unerkannt vom Tatort. Laut Angaben des Geschädigten handelte es sich bei dem Fahrzeugführer um einen Mann im Alter von etwa 35 bis 40 Jahren. Weitere Details zu dem Fahrzeug, insbesondere Kennzeichen oder spezielle Merkmale, sind derzeit nicht bekannt.

Die Polizeistation Henstedt-Ulzburg bittet alle Verkehrsteilnehmer, die zur angegebenen Zeit in der Bürgermeister-Steenbock-Straße unterwegs waren oder den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04193-99130 zu melden.

