Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Polizei sucht Zeugen nach Handtaschendiebstahl

Wedel (ots)

Am Dienstag (04.11.2025) wurde eine Frau in Wedel Opfer eines Handtaschendiebstahls. Der Vorfall ereignete sich gegen 10:30 Uhr während eines Spaziergangs der Geschädigten in der Rudolf-Breitscheid-Straße.

Die Seniorin trug ihre Handtasche bei sich, als unvermittelt eine Person hinter ihr auftauchte und die Handtasche entwendete. Der Täter flüchtet daraufhin in Richtung Bahnhofstraße. In der Handtasche befanden sich neben persönlichen Dokumenten auch Bargeld.

Nach Angaben der Geschädigten handelte es sich bei dem Täter um einen etwa 170 bis 175 cm großen Mann. Zum Tatzeitpunkt trug der Mann eine dunkle Jacke mit roten Streifen an den Ärmeln und eine dunkle Mütze.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zur Tat oder zum bislang unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wedel unter der Telefonnummer 0431-5018-0 oder per E-Mail an Wedel.PR@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell