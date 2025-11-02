POL-NOM: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei leicht verletzten Personen
Northeim (ots)
37176 Nörten-Hardenberg, Obere Dorfstraße, Samstag, 01.11.2025, 09:50 Uhr
Northeim (hot)
Am 01.11.2025 kam es um 09:50 Uhr auf der "Obere Dorfstraße" in Nörten-Hardenberg zu einem Auffahrunfall.
Ein 40-jähriger Fahrzeugführer fuhr auf den Pkw eines 57-Jährigen auf und schob diesen auf den Pkw einer 28-Jährigen. Dabei wurden die 76-jährige Beifahrerin des zweiten Fahrzeugs und die 28-jährige Fahrerin des dritten Fahrzeugs leicht verletzt.
Es entstand ein Sachschaden von ca. 9.500 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle
Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell