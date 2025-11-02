Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei leicht verletzten Personen

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Obere Dorfstraße, Samstag, 01.11.2025, 09:50 Uhr

Northeim (hot)

Am 01.11.2025 kam es um 09:50 Uhr auf der "Obere Dorfstraße" in Nörten-Hardenberg zu einem Auffahrunfall.

Ein 40-jähriger Fahrzeugführer fuhr auf den Pkw eines 57-Jährigen auf und schob diesen auf den Pkw einer 28-Jährigen. Dabei wurden die 76-jährige Beifahrerin des zweiten Fahrzeugs und die 28-jährige Fahrerin des dritten Fahrzeugs leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 9.500 Euro.

