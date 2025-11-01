PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Briefkästen mit Böller beschädigt

Uslar (ots)

Uslar, Lange Straße 16, Freitag, 31.10.2025, 12.00 Uhr - Samstag, 01.11.2025, 07.30 Uhr

USLAR (st) Sachbeschädigung

Im genannten Zeitraum sind in zwei Briefkästen in einem Hinterhof der Langen Straße Böller geworfen worden. Durch die Wucht der Detonationen wurden beide Briefkästen beschädigt. Es entsteht Sachschaden von ca. 100 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat, zum Täterkreis oder Tathergang machen können werden gebeten sich bei der Polizei Uslar unter der Telefonnummer 05571/80060 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

