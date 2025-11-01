Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Briefkästen mit Böller beschädigt

Uslar (ots)

Uslar, Lange Straße 16, Freitag, 31.10.2025, 12.00 Uhr - Samstag, 01.11.2025, 07.30 Uhr

USLAR (st) Sachbeschädigung

Im genannten Zeitraum sind in zwei Briefkästen in einem Hinterhof der Langen Straße Böller geworfen worden. Durch die Wucht der Detonationen wurden beide Briefkästen beschädigt. Es entsteht Sachschaden von ca. 100 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat, zum Täterkreis oder Tathergang machen können werden gebeten sich bei der Polizei Uslar unter der Telefonnummer 05571/80060 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell