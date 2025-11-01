Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Bike aus Kellerraum entwendet

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, Amtsfreiheit, Freitag 31.10.2025, 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr

Northeim (hot)

Am Freitag, dem 31.10.2025, brachen noch unbekannte Täter zwischen 15:30 Uhr und 19:30 Uhr einen Kellerraum in Hardegsen (Amtsfreiheit) auf und entwendeten ein E-Mountainbike im Wert von ca. 4.680 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können oder die zur angegebenen Uhrzeit verdächtige Umstände in dem Bereich beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden. Tel.: 05551/9148-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell