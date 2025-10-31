PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Fußgängerin auf einem Parkplatz

Northeim (ots)

37154 Northeim, Hillerser Straße, Donnerstag 30.10.2025, 10.30 Uhr

NORTHEIM (hei) - Am Donnerstagvormittag befuhr ein 70-jähriger Fahrzeugführer aus Moringen einen Parkplatz eines Supermarktes in der Hillerser Straße. Auf der Suche nach einem freien Parkplatz fuhr er einer 68-jährigen Fußgängerin aus Nörten-Hardenberg mit seinem rechten Hinterreifen über den Fuß. Die Fußgängerin erlitt dadurch eine leichte Verletzung am Fuß. Eine sofortige medizinische Behandlung vor Ort war jedoch glücklicherweise nicht erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
