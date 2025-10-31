POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Fußgängerin auf einem Parkplatz

Einbeck (ots) - - 37574 Einbeck, Grimsehlstraße 42, Mi. 28.10.2025, 12:05 Uhr Einbeck (pfa) Eine 59-jährige Dame tätigte am Dienstagmittag ihre Einkäufe in einem Supermarkt in der Grimsehlstraße in Einbeck. Als sie an der Kasse die Ware bezahlen wollte, stellte sie fest, dass sich die Geldbörse nicht mehr in ihrer Jackentasche befand. Kurz darauf wurden, mit der rechtswidrig erlangten Debitkarte, die sich im ...

