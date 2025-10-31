POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Fußgängerin auf einem Parkplatz
Northeim (ots)
37154 Northeim, Hillerser Straße, Donnerstag 30.10.2025, 10.30 Uhr
NORTHEIM (hei) - Am Donnerstagvormittag befuhr ein 70-jähriger Fahrzeugführer aus Moringen einen Parkplatz eines Supermarktes in der Hillerser Straße. Auf der Suche nach einem freien Parkplatz fuhr er einer 68-jährigen Fußgängerin aus Nörten-Hardenberg mit seinem rechten Hinterreifen über den Fuß. Die Fußgängerin erlitt dadurch eine leichte Verletzung am Fuß. Eine sofortige medizinische Behandlung vor Ort war jedoch glücklicherweise nicht erforderlich.
