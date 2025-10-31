POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis
Northeim (ots)
37176 Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße, Donnerstag 30.10.2025, 14.40 Uhr
NÖRTHEN-HARDENBERG (hei) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Göttinger Straße in Nörten-Hardenberg, wurde am Donnerstagnachmittag ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus Northeim angehalten. Bei der Kontrolle stellten die eingesetzten Polizeikräfte fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem 69-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.
