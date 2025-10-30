POL-NOM: Streit auf Tankstellengelände endet in Beleidigung
Northeim (ots)
37154 Northeim, Harztor, Mittwoch, 29.10.2025, 18.15 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Am Mittwochabend kam es auf einem Tankstellengelände am Harztor in Northeim zu einer Streitigkeit zwischen einer bislang unbekannten Person und einem 65-jährigen Mann. Grund der verbalen Auseinandersetzung waren ersten Erkenntnissen zu Folge Unstimmigkeiten über die Fahrverweise auf dem Tankstellengelände. Anschließend beleidigte die bislang unbekannte Person den 65-jährigen Mann und entfernte sich vom Tatort.
Die unbekannte Person konnte wie folgt beschrieben werden:
- Männlich, - ca. 65 Jahre alt, - ca. 180 cm groß, - Längere, grau/blonde Haare, - Schnauzbart, - Brille.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu der unbekannten Person geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.
