POL-NOM: Ladendetektiv erwischt Ladendiebin
Northeim (ots)
37154 Northeim, Graf-Otto-Straße, Mittwoch, 28.10.2025, 18.00 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Eine 41-jährige Frau verstaute während ihres Aufenthaltes in einem Supermarkt in der Graf-Otto-Straße zwei Bierflaschen in ihrer mitgeführten Handtasche. Anschließend passierte sie den Kassenbereich ohne für die Ware zu bezahlen. Hierbei wurde sie von dem 24-jährigen Ladendetektiv beobachtet, welcher die Diebin im weiteren Verlauf auf ihr Fehlverhalten ansprach und die Polizei Northeim informierte.
Sie muss sich nun wegen Ladendiebstahl verantworten.
