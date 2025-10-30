PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendetektiv erwischt Ladendiebin

Northeim (ots)

37154 Northeim, Graf-Otto-Straße, Mittwoch, 28.10.2025, 18.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine 41-jährige Frau verstaute während ihres Aufenthaltes in einem Supermarkt in der Graf-Otto-Straße zwei Bierflaschen in ihrer mitgeführten Handtasche. Anschließend passierte sie den Kassenbereich ohne für die Ware zu bezahlen. Hierbei wurde sie von dem 24-jährigen Ladendetektiv beobachtet, welcher die Diebin im weiteren Verlauf auf ihr Fehlverhalten ansprach und die Polizei Northeim informierte.

Sie muss sich nun wegen Ladendiebstahl verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

