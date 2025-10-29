Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Wohnung

Northeim (ots)

37181 Hardegsen/ OT Hevensen, Lindenstraße, Montag, 27.10.2025, 11.30 Uhr - Dienstag, 28.10.2025, 10.40 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Mindestens eine bislang unbekannte Person verschaffte sich im Tatzeitraum zwischen Montag- und Dienstagvormittag auf bislang unbekannte Art und Weise gewaltsam Zugang zur Wohnung eines 38-jährigen Mannes. Innerhalb der Wohnung durchsuchte die unbekannte Person die Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut und entwendete schließlich eine Geldkassette mit Bargeld in einem niedrigen vierstelligen Betrag. Anschließend flüchtete die unbekannte Person unentdeckt vom Tatort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

