POL-NOM: Unfall aufgrund regenasser Fahrbahn

Einbeck (ots)

- 37574 Dassel, L 546

27.10.2025, 07:35 Uhr

EINBECK (pfa)

Die 21-jährige aus Stadtoldendorf kommende Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Fiat die L 546 aus Richtung Wangelnstedt in Fahrtrichtung Lüthorst. In einer Rechtskurve verlor sie aufgrund regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr sie mehrere Verkehrszeichen bis sie mit ihrem Pkw auf dem Dach im Graben zum Stehen kam. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf ca. 4.300 Euro geschätzt.

