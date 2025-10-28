Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von Unfallort

Northeim (ots)

37154 Northeim, Scharnhorstplatz, Montag, 27.10.2025, 00.30 Uhr - 16.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person beschädigte vermutlich beim Ein- und Ausparken den auf der Straße ordnungsgemäß geparkten Mercedes des 22-jährigen Geschädigten. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person unerlaubt vom Unfallort.

Der Schaden am Heckbereich des Mercedes beläuft sich auf mindestens 1000,00 Euro.

Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum Hinweise zum Unfallhergang, der fahrzeugführenden Person oder des flüchtigen Fahrzeuges geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell