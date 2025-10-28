Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, Weperstraße, Freitag, 24.10.2025, 17.00 Uhr bis Samstag, 25.10.2025, 17.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Mindestens eine bislang unbekannte Person verschaffte sich durch Aufhebeln eines Einstiegfensters im Erdgeschoss gewaltsam Zugang zu einer Schule in der Weperstraße in Hardegsen. Im weiteren Verlauf wurden das Sekretariat und mehrere Büroräume nach möglichem Diebesgut durchsucht. Innerhalb der Schule wurden zudem mehrere Türen mittels unbekannten Hebelwerkzeug geöffnet und beschädigt. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person vom Tatort in unbekannte Richtung.

Ein Entwendungsschaden kann bislang nicht beziffert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Erkenntnissen nach auf mindestens 2000 Euro.

Zeugen, die Beobachtungen um den benannten Tatzeitraum gemacht haben oder anderweitige Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell