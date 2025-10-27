Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fußgängerin übersehen - eine Person bei Unfall leicht verletzt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Eichstätte, Samstag, 25.10.2025, 18.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagabend wurde eine 23-jährige Frau leicht verletzt.

Ein 77-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Straße "Eichstätte" aus Richtung Göttinger Straße in Richtung Teichstraße. Hierbei übersah er eine 23-jährige Frau, welche fußläufig den dortigen Fußgängerüberweg überquerte. Es kam schließlich zum Zusammenstoß, bei dem die Fußgängerin leicht verletzt wurde. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

