POL-NOM: Fußgängerin übersehen - eine Person bei Unfall leicht verletzt
Northeim (ots)
37154 Northeim, Eichstätte, Samstag, 25.10.2025, 18.30 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagabend wurde eine 23-jährige Frau leicht verletzt.
Ein 77-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Straße "Eichstätte" aus Richtung Göttinger Straße in Richtung Teichstraße. Hierbei übersah er eine 23-jährige Frau, welche fußläufig den dortigen Fußgängerüberweg überquerte. Es kam schließlich zum Zusammenstoß, bei dem die Fußgängerin leicht verletzt wurde. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle
Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell