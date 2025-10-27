PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fußgängerin übersehen - eine Person bei Unfall leicht verletzt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Eichstätte, Samstag, 25.10.2025, 18.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagabend wurde eine 23-jährige Frau leicht verletzt.

Ein 77-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Straße "Eichstätte" aus Richtung Göttinger Straße in Richtung Teichstraße. Hierbei übersah er eine 23-jährige Frau, welche fußläufig den dortigen Fußgängerüberweg überquerte. Es kam schließlich zum Zusammenstoß, bei dem die Fußgängerin leicht verletzt wurde. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 12:18

    POL-NOM: Verkehrsunfall

    Uslar (ots) - Uslar, (go), OT Wiensen, K 449, Freitag, der 24.10.2025, 15:00 Uhr. Ein 39-jähriger PKW Fahrer aus Polen befuhr die K 449 aus Richtung Uslar kommend in Richtung Vernawahlshausen. Auf Höhe der Unfallstelle kollidierte er mit einem, in der Einmündung stehenden, Linienbus. Eine Person wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 4500 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 12:17

    POL-NOM: Einbruch

    Uslar (ots) - Uslar, (go), OT Volpriehausen, Raiffeisenstraße, (Kindertagesstätte), zwischen Freitag, dem 24.10.2025, 22:00 Uhr und Samstag, dem 25.10.2025, 12:00 Uhr. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster der Kindertagesstätte auf und durchsuchten das dahinterliegende Büro. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 500 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 11:44

    POL-NOM: Stoppschild missachtet und Unfall verursacht

    Einbeck (ots) - Einbeck 37574 Einbeck, K505 Samstag, 25.10.2025, 13:35 Uhr EINBECK (pfa) Der 62-jährige aus Einbeck kommende Unfallverursacher befuhr mit seinem Opel die K 505 aus Richtung Dörrigsen kommend. An der Kreuzung missachtete er das Stoppschild und übersah den von rechts kommenden 64- jährigen Einbecker, der mit seinem Audi A 4 die K 503 in Richtung Edemissen befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren