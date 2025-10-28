PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Ort: 37574 Kreiensen, Am Plan 6, dortiger REWE-Parkplatz Zeit: 27.10.2025, 13:30 Uhr bis 21:15 Uhr

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer beschädigt einen ordnungsgemäß geparkten, grauen Skoda. Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne Maßnahmen zur Schadensregulierung zu ergreifen. Der Skoda erlitt einen Schaden an der Fahrertür in Form von Dellen und Kratzern. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 2000EUR geschätzt.

Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum oben genannten Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390 zu melden (WSH).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 15:07

    POL-NOM: Fußgängerin übersehen - eine Person bei Unfall leicht verletzt

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Eichstätte, Samstag, 25.10.2025, 18.30 Uhr NORTHEIM (mil) - Bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagabend wurde eine 23-jährige Frau leicht verletzt. Ein 77-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Straße "Eichstätte" aus Richtung Göttinger Straße in Richtung Teichstraße. Hierbei übersah er eine 23-jährige Frau, welche ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 12:18

    POL-NOM: Verkehrsunfall

    Uslar (ots) - Uslar, (go), OT Wiensen, K 449, Freitag, der 24.10.2025, 15:00 Uhr. Ein 39-jähriger PKW Fahrer aus Polen befuhr die K 449 aus Richtung Uslar kommend in Richtung Vernawahlshausen. Auf Höhe der Unfallstelle kollidierte er mit einem, in der Einmündung stehenden, Linienbus. Eine Person wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 4500 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren