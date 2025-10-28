Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Ort: 37574 Kreiensen, Am Plan 6, dortiger REWE-Parkplatz Zeit: 27.10.2025, 13:30 Uhr bis 21:15 Uhr

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer beschädigt einen ordnungsgemäß geparkten, grauen Skoda. Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne Maßnahmen zur Schadensregulierung zu ergreifen. Der Skoda erlitt einen Schaden an der Fahrertür in Form von Dellen und Kratzern. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 2000EUR geschätzt.

Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum oben genannten Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390 zu melden (WSH).

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell