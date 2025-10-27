Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 50-jähriger Mann gefährdet mit Fahrverhalten den Straßenverkehr und verursacht Unfall

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Bundesstraße 3, Sonntag, 26.10.2025, 20.20 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 50-jähriger Mann befuhr am Sonntagabend mit seinem Pkw die Bundesstraße 3 aus Richtung Nörten-Hardenberg in Richtung Northeim. Hier überholte er trotz bestehendem Überholverbot einen vor ihm fahrenden Pkw. Die entgegenkommende 61-jährige Frau konnte mit ihrem Pkw nicht mehr ausweichen, sodass es schließlich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Es entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro Zudem waren beide Pkw nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Gegen den 50-jährigen Mann wurde neben der Ordnungswidrigkeit wegen des Überholen trotz Überholverbotes ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell