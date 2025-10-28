POL-NOM: E-Scooter entwendet
Northeim (ots)
37154 Northeim, Bahnhofstraße, Montag, 27.10.2025, 07.30 - 15.16 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Zu einem Diebstahl eines E-Scooters kam es am vergangenen Montag in der Tatzeit zwischen 07.30 Uhr und 15.16 Uhr. Der E-Scooter wurde am Montagmorgen um 07.30 Uhr am Northeimer Bahnhof mittels Schloss ordnungsgemäß gesichert. Am Montagnachmittag wurde schließlich der Diebstahl festgestellt. Der 57-jährigen Geschädigten entstand ein Schaden im Wert von rund 430,00 Euro.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.
