Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Scooter entwendet

Northeim (ots)

37154 Northeim, Bahnhofstraße, Montag, 27.10.2025, 07.30 - 15.16 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Zu einem Diebstahl eines E-Scooters kam es am vergangenen Montag in der Tatzeit zwischen 07.30 Uhr und 15.16 Uhr. Der E-Scooter wurde am Montagmorgen um 07.30 Uhr am Northeimer Bahnhof mittels Schloss ordnungsgemäß gesichert. Am Montagnachmittag wurde schließlich der Diebstahl festgestellt. Der 57-jährigen Geschädigten entstand ein Schaden im Wert von rund 430,00 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

