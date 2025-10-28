PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Scooter entwendet

Northeim (ots)

37154 Northeim, Bahnhofstraße, Montag, 27.10.2025, 07.30 - 15.16 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Zu einem Diebstahl eines E-Scooters kam es am vergangenen Montag in der Tatzeit zwischen 07.30 Uhr und 15.16 Uhr. Der E-Scooter wurde am Montagmorgen um 07.30 Uhr am Northeimer Bahnhof mittels Schloss ordnungsgemäß gesichert. Am Montagnachmittag wurde schließlich der Diebstahl festgestellt. Der 57-jährigen Geschädigten entstand ein Schaden im Wert von rund 430,00 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

