POL-NOM: Verkehrsunfall
Uslar (ots)
Uslar, (go), Wiesenstraße, Montag, der 27.10.2025, 12:15 Uhr. Ein 74-jähriger PKW Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil übersah beim Rückwärtsrangieren einen hinter dem PKW gehenden 44- jährigen Fußgänger aus Bodenfelde. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß. Der 44- jährige wurde dabei leicht verletzt. Am PKW entstand kein Sachschaden.
