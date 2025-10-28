PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), Wiesenstraße, Montag, der 27.10.2025, 12:15 Uhr. Ein 74-jähriger PKW Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil übersah beim Rückwärtsrangieren einen hinter dem PKW gehenden 44- jährigen Fußgänger aus Bodenfelde. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß. Der 44- jährige wurde dabei leicht verletzt. Am PKW entstand kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

