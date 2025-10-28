Northeim (ots) - 37154 Northeim, Bahnhofstraße, Montag, 27.10.2025, 07.30 - 15.16 Uhr NORTHEIM (mil) - Zu einem Diebstahl eines E-Scooters kam es am vergangenen Montag in der Tatzeit zwischen 07.30 Uhr und 15.16 Uhr. Der E-Scooter wurde am Montagmorgen um 07.30 Uhr am Northeimer Bahnhof mittels Schloss ordnungsgemäß gesichert. Am Montagnachmittag wurde schließlich der Diebstahl festgestellt. Der 57-jährigen Geschädigten entstand ein Schaden im Wert von rund 430,00 ...

