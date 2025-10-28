Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrunken Auto gefahren und Unfall verursacht

Einbeck (ots)

- 37574 Einbeck, Hannoversche Straße,

27.10.2025, 12:05 Uhr

EINBECK (pfa)

Der 60- jährige aus Stadtoldendorf kommende Unfallverursacher fuhrt mit seinem Skoda die Hannoversche Straße aus Richtung Bartshausen kommend in Richtung Einbeck. In Höhe des Kreisverkehrs überfährt er die dortige Verkehrsinsel und kollidiert anschließend mit der Steinmauer des Kreisverkehrs. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeibeamtinnen, Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,15 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

