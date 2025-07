Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nur ein Bier konsumiert...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat laut eigenen Angaben ein 72-Jähriger aus der VG Maikammer, welcher am 30.07.2025 um 20:35 Uhr mit seinem Saab einer Verkehrskontrolle vor der hiesigen Dienststelle in der Exterstraße in 67433 Neustadt/W. unterzogen wurde. Von dem Mann ging Atemalkoholgeruch aus, weshalb ein Vortest durchgeführt wurde. Dieser Test ergab einen Wert von 0,52 Promille. Der Fahrer gab hierzu an, dass er wenige Minuten vor Fahrtantritt ein Bier konsumiert habe. Aufgrund der Angaben des Herren wurde ein weiterer Atemalkoholtest wenige Minuten später durchgeführt. Das Ergebnis des zweiten Tests führte dazu, dass der 72-Jährige wieder verkehrstüchtig war und seine Fahrt fortsetzen konnte. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch nur ein geringer Promillewert in Zusammenhang mit Ausfallerscheinungen, wie beispielsweise einen Verkehrsunfall, zu strafrechtlichen Konsequenzen führen kann.

