Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Geräteschuppen

Northeim (ots)

37154 Northeim, Theodor-Körner-Straße, Montag, 20.10.2025, 16.30 Uhr - Montag, 27.10.2025, 21.20 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zu einem mittels Vorhängeschloss gesicherten Geräteschuppen und entwendete mehrere Gartengeräte sowie Blumentöpfe und einen Fahrradheckträger. Anschließend entfernte sie sich unentdeckt in unbekannte Richtung.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen um den benannten Tatzeitraum gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

