POL-NOM: 76-jährige im Supermarkt beklaut - Zeugen gesucht

37181 Hardegsen, Göttinger Straße, Dienstag, 28.10.2025, 11.10 Uhr

-

Eine 76-jährige Frau hielt sich am Dienstagvormittag in einem Supermarkt in der Göttinger Straße in Hardegsen auf. Während ihres Aufenthaltes entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse der älteren Dame mit sämtlichen Inhalt. Kurz darauf bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse. Hinweise auf die unbekannte Person konnte sie nicht geben.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

