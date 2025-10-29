Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugin meldet Verkehrsunfallflucht durch LKW

Northeim (ots)

37154 Northeim, Alte Poststraße, Dienstag, 28.10.2025, 13.21 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person beschädigte am Dienstag um 13.21 Uhr beim rangieren mit einem LKW einen Mülleimer sowie eine Straßenlaterne. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt vom Unfallort. Eine 61-jährige Frau beobachtete das Unfallgeschehen und informierte die Polizei. Die Zeugin konnte den aufnehmenden Polizeikräften das Kennzeichen des flüchtigen LKW mitteilen. Die Ermittlungen zur fahrzeugführenden Person dauern an.

Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf mindestens 500,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell