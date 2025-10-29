POL-NOM: Zeugin meldet Verkehrsunfallflucht durch LKW
Northeim (ots)
37154 Northeim, Alte Poststraße, Dienstag, 28.10.2025, 13.21 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Eine bislang unbekannte Person beschädigte am Dienstag um 13.21 Uhr beim rangieren mit einem LKW einen Mülleimer sowie eine Straßenlaterne. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt vom Unfallort. Eine 61-jährige Frau beobachtete das Unfallgeschehen und informierte die Polizei. Die Zeugin konnte den aufnehmenden Polizeikräften das Kennzeichen des flüchtigen LKW mitteilen. Die Ermittlungen zur fahrzeugführenden Person dauern an.
Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf mindestens 500,00 Euro.
