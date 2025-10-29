PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugin meldet Verkehrsunfallflucht durch LKW

Northeim (ots)

37154 Northeim, Alte Poststraße, Dienstag, 28.10.2025, 13.21 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person beschädigte am Dienstag um 13.21 Uhr beim rangieren mit einem LKW einen Mülleimer sowie eine Straßenlaterne. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt vom Unfallort. Eine 61-jährige Frau beobachtete das Unfallgeschehen und informierte die Polizei. Die Zeugin konnte den aufnehmenden Polizeikräften das Kennzeichen des flüchtigen LKW mitteilen. Die Ermittlungen zur fahrzeugführenden Person dauern an.

Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf mindestens 500,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 07:39

    POL-NOM: Einbruch in Wohnung

    Northeim (ots) - 37181 Hardegsen/ OT Hevensen, Lindenstraße, Montag, 27.10.2025, 11.30 Uhr - Dienstag, 28.10.2025, 10.40 Uhr NORTHEIM (mil) - Mindestens eine bislang unbekannte Person verschaffte sich im Tatzeitraum zwischen Montag- und Dienstagvormittag auf bislang unbekannte Art und Weise gewaltsam Zugang zur Wohnung eines 38-jährigen Mannes. Innerhalb der Wohnung durchsuchte die unbekannte Person die Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut und entwendete schließlich ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 07:27

    POL-NOM: Einbruch in Geräteschuppen

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Theodor-Körner-Straße, Montag, 20.10.2025, 16.30 Uhr - Montag, 27.10.2025, 21.20 Uhr NORTHEIM (mil) - Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zu einem mittels Vorhängeschloss gesicherten Geräteschuppen und entwendete mehrere Gartengeräte sowie Blumentöpfe und einen Fahrradheckträger. Anschließend entfernte sie sich unentdeckt in ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 07:17

    POL-NOM: 76-jährige im Supermarkt beklaut - Zeugen gesucht

    Northeim (ots) - 37181 Hardegsen, Göttinger Straße, Dienstag, 28.10.2025, 11.10 Uhr NORTHEIM (mil) - Eine 76-jährige Frau hielt sich am Dienstagvormittag in einem Supermarkt in der Göttinger Straße in Hardegsen auf. Während ihres Aufenthaltes entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse der älteren Dame mit sämtlichen Inhalt. Kurz darauf bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse. Hinweise auf die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren