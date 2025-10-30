Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht, Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

- 37574 Einbeck, Beverstraße, Mi. 29.10.2025, 13:45 Uhr bis 14:30 Uhr

Einbeck (pfa)

Am Mittwoch zwischen 13:45 Uhr und 14:30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Beverstraße. Die 57-jährige Einbeckerin parkte ihren Pkw, einen Daewoo Cheverolet, ordnungsgemäß am Straßenrand. Gegen 14:30 Uhr wurde der Schaden am Fahrzeug festgestellt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell