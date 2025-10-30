POL-NOM: Unfallflucht, Zeugen gesucht
Einbeck (ots)
- 37574 Einbeck, Beverstraße, Mi. 29.10.2025, 13:45 Uhr bis 14:30 Uhr
Einbeck (pfa)
Am Mittwoch zwischen 13:45 Uhr und 14:30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Beverstraße. Die 57-jährige Einbeckerin parkte ihren Pkw, einen Daewoo Cheverolet, ordnungsgemäß am Straßenrand. Gegen 14:30 Uhr wurde der Schaden am Fahrzeug festgestellt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle
Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell