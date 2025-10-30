PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldbörse aus Jackentasche entwendet

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau/ OT Katlenburg, Albrechtshäuser, Mittwoch, 29.10.2025, 11.50 Uhr - 12.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine 65-jährige Frau tätigte am Mittwochvormittag in einem Supermarkt in der Albrechtshäuserstraße in Katlenburg ihren Einkauf. Als sie ihre Ware an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Eine Absuche im Laden und ihrem Fahrzeug führte nicht zum Auffinden ihrer Geldbörse. Hinweise auf den Täter liegen bisher nicht vor. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
