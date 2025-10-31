PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Ottilienweg, Donnerstag 30.10.2025, 08.00 bis 08.50 Uhr

NORTHEIM (hei) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen im Ottilienweg am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem ordnungsgemäß geparkten schwarzen Pkw Opel Astra wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 200,- Euro. Der Verkehrsunfall muss sich am Donnerstagvormittag, zwischen 08.00 und 08.50 Uhr ereignet haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden (Tel. 05551-9148-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 11:41

    POL-NOM: Geldbörse aus Jackentasche entwendet

    Einbeck (ots) - - 37574 Einbeck, Grimsehlstraße 42, Mi. 28.10.2025, 12:05 Uhr Einbeck (pfa) Eine 59-jährige Dame tätigte am Dienstagmittag ihre Einkäufe in einem Supermarkt in der Grimsehlstraße in Einbeck. Als sie an der Kasse die Ware bezahlen wollte, stellte sie fest, dass sich die Geldbörse nicht mehr in ihrer Jackentasche befand. Kurz darauf wurden, mit der rechtswidrig erlangten Debitkarte, die sich im ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 11:21

    POL-NOM: Streit auf Tankstellengelände endet in Beleidigung

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Harztor, Mittwoch, 29.10.2025, 18.15 Uhr NORTHEIM (mil) - Am Mittwochabend kam es auf einem Tankstellengelände am Harztor in Northeim zu einer Streitigkeit zwischen einer bislang unbekannten Person und einem 65-jährigen Mann. Grund der verbalen Auseinandersetzung waren ersten Erkenntnissen zu Folge Unstimmigkeiten über die ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 11:01

    POL-NOM: Geldbörse aus Jackentasche entwendet

    Northeim (ots) - 37191 Katlenburg-Lindau/ OT Katlenburg, Albrechtshäuser, Mittwoch, 29.10.2025, 11.50 Uhr - 12.00 Uhr NORTHEIM (mil) - Eine 65-jährige Frau tätigte am Mittwochvormittag in einem Supermarkt in der Albrechtshäuserstraße in Katlenburg ihren Einkauf. Als sie ihre Ware an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Eine Absuche im Laden und ihrem Fahrzeug führte nicht zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren