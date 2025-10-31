Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Ottilienweg, Donnerstag 30.10.2025, 08.00 bis 08.50 Uhr

NORTHEIM (hei) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen im Ottilienweg am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem ordnungsgemäß geparkten schwarzen Pkw Opel Astra wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 200,- Euro. Der Verkehrsunfall muss sich am Donnerstagvormittag, zwischen 08.00 und 08.50 Uhr ereignet haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden (Tel. 05551-9148-0).

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell