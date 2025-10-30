PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NOM: Geldbörse aus Jackentasche entwendet

Einbeck (ots)

   - 37574 Einbeck, Grimsehlstraße 42, Mi. 28.10.2025, 12:05 Uhr

Einbeck (pfa)

Eine 59-jährige Dame tätigte am Dienstagmittag ihre Einkäufe in einem Supermarkt in der Grimsehlstraße in Einbeck. Als sie an der Kasse die Ware bezahlen wollte, stellte sie fest, dass sich die Geldbörse nicht mehr in ihrer Jackentasche befand. Kurz darauf wurden, mit der rechtswidrig erlangten Debitkarte, die sich im Portemonnaie befand, 150 Euro vom Konto abgehoben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

