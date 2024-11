Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Körperverletzung am Bahnhof Graal-Müritz

Graal-Müritz, Rostock (ots)

Am Samstagabend wurde die Bundespolizeiinspektion Rostock über eine Körperverletzung am Bahnhof Graal-Müritz informiert.

Nach ersten Erkenntnissen hielt sich ein 19-jähriger Deutscher gegen 20:00 Uhr am Gleis 1 des Bahnhofs Graal-Müritz auf, um mit der Regionalbahn 12 Richtung Hauptbahnhof Rostock zu fahren.

Unvermittelt soll er von einen 24-jährigen Deutschen von hinten an der Kapuze gezogen und mit Faustschlägen ins Gesicht sowie einer Kopfnuss angegriffen worden sein. Danach soll der Angreifer von ihm abgelassen und sich vom Tatort entfernt haben. Der Geschädigte daraufhin stieg benommen in die Regionalbahn und fuhr in Richtung Rostock. Eine Zeugin begleitete ihn. Am Hauptbahnhof Rostock trafen alarmierte Kräfte der Bundespolizei auf dem Bahnsteig auf sie. Die Beamten nahmen erste Aussagen zum Geschehensablauf sowie die Personalien des Geschädigten und der Zeugin auf. Dabei zeigte sich, dass sich Täter und Opfer bekannt waren. Nach ersten Erkenntnissen ging es um Schulden. Ein Rettungswagen wurde angefordert, da das Opfer zwei Platzwunden am Kopf und Schwellungen im Gesicht aufwies. Er wurde zur weiteren Untersuchung in das nahegelegene Krankenhaus gebracht.

Der 24-Jährige sieht sich nun Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung gegenüber.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell