POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer
Northeim (ots)
37176 Nörten-Hardenberg, B 446, 31.10.2025, 14:40 Uhr.
Nörten-Hardenberg (pel) Ein 60-jähriger Motorradfahrer aus dem Bereich Goslar fährt von Lütgenrode in Richtung Autobahnauffahrt. Vermutlich durch einen Bremsvorgang kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und rutscht in den Graben. Dadurch wird er vermutlich leicht verletzt. Er wird einem Krankenhaus zugeführt. Ein Sachschaden entstand nicht.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle
Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell