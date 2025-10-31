PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, B 446, 31.10.2025, 14:40 Uhr.

Nörten-Hardenberg (pel) Ein 60-jähriger Motorradfahrer aus dem Bereich Goslar fährt von Lütgenrode in Richtung Autobahnauffahrt. Vermutlich durch einen Bremsvorgang kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und rutscht in den Graben. Dadurch wird er vermutlich leicht verletzt. Er wird einem Krankenhaus zugeführt. Ein Sachschaden entstand nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

