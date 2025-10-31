PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Uslar (ots)

Uslar, Eichhagen, Donnerstag, 30.10.2025, 13.30 Uhr

USLAR (st) Weiterfahrt untersagt

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 32 - Jähriger aus Uslar festgestellt, der einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Strafanzeige gefertigt und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 08:45

    POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Fußgängerin auf einem Parkplatz

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Hillerser Straße, Donnerstag 30.10.2025, 10.30 Uhr NORTHEIM (hei) - Am Donnerstagvormittag befuhr ein 70-jähriger Fahrzeugführer aus Moringen einen Parkplatz eines Supermarktes in der Hillerser Straße. Auf der Suche nach einem freien Parkplatz fuhr er einer 68-jährigen Fußgängerin aus Nörten-Hardenberg mit seinem rechten ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 08:31

    POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße, Donnerstag 30.10.2025, 14.40 Uhr NÖRTHEN-HARDENBERG (hei) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Göttinger Straße in Nörten-Hardenberg, wurde am Donnerstagnachmittag ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus Northeim angehalten. Bei der Kontrolle stellten die eingesetzten Polizeikräfte fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem 69-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 08:20

    POL-NOM: Unfallflucht

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Ottilienweg, Donnerstag 30.10.2025, 08.00 bis 08.50 Uhr NORTHEIM (hei) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen im Ottilienweg am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem ordnungsgemäß geparkten schwarzen Pkw Opel Astra wurde der linke Außenspiegel beschädigt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren