POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis
Uslar (ots)
Uslar, Eichhagen, Donnerstag, 30.10.2025, 13.30 Uhr
USLAR (st) Weiterfahrt untersagt
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 32 - Jähriger aus Uslar festgestellt, der einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Strafanzeige gefertigt und die Weiterfahrt untersagt.
