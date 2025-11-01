PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Treckeranhänger kippt auf Verteilerkasten

Northeim (ots)

37154 Northeim, B241, Sollingtor Ecke Auestraße, Samstag 01.11.2025, 12:50 Uhr

Northeim (hot)

Ein 26-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit einem Gespann aus Traktor und Anhänger die Straße "Sollingtor" in Richtung Moringen. Aus noch ungeklärter Ursache kippte der Anhänger um und zerstörte dabei einen Verteilerkasten der Telekom vollständig. Zudem wurde die Fahrbahndecke leicht beschädigt. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Für die Verkehrsunfallaufnahme, die Straßenreinigung und die Bergung des Anhängers wurde die Straße "Sollingtor" für etwa eine Stunde vollständig gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 01.11.2025 – 15:48

    POL-NOM: Briefkästen mit Böller beschädigt

    Uslar (ots) - Uslar, Lange Straße 16, Freitag, 31.10.2025, 12.00 Uhr - Samstag, 01.11.2025, 07.30 Uhr USLAR (st) Sachbeschädigung Im genannten Zeitraum sind in zwei Briefkästen in einem Hinterhof der Langen Straße Böller geworfen worden. Durch die Wucht der Detonationen wurden beide Briefkästen beschädigt. Es entsteht Sachschaden von ca. 100 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat, zum Täterkreis oder Tathergang machen ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 07:24

    POL-NOM: E-Bike aus Kellerraum entwendet

    Northeim (ots) - 37181 Hardegsen, Amtsfreiheit, Freitag 31.10.2025, 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr Northeim (hot) Am Freitag, dem 31.10.2025, brachen noch unbekannte Täter zwischen 15:30 Uhr und 19:30 Uhr einen Kellerraum in Hardegsen (Amtsfreiheit) auf und entwendeten ein E-Mountainbike im Wert von ca. 4.680 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können oder die zur angegebenen Uhrzeit verdächtige Umstände in dem ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 20:00

    POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

    Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg, B 446, 31.10.2025, 14:40 Uhr. Nörten-Hardenberg (pel) Ein 60-jähriger Motorradfahrer aus dem Bereich Goslar fährt von Lütgenrode in Richtung Autobahnauffahrt. Vermutlich durch einen Bremsvorgang kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und rutscht in den Graben. Dadurch wird er vermutlich leicht verletzt. Er wird einem Krankenhaus zugeführt. Ein Sachschaden entstand nicht. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren