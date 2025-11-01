Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Treckeranhänger kippt auf Verteilerkasten

Northeim (ots)

37154 Northeim, B241, Sollingtor Ecke Auestraße, Samstag 01.11.2025, 12:50 Uhr

Northeim (hot)

Ein 26-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit einem Gespann aus Traktor und Anhänger die Straße "Sollingtor" in Richtung Moringen. Aus noch ungeklärter Ursache kippte der Anhänger um und zerstörte dabei einen Verteilerkasten der Telekom vollständig. Zudem wurde die Fahrbahndecke leicht beschädigt. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Für die Verkehrsunfallaufnahme, die Straßenreinigung und die Bergung des Anhängers wurde die Straße "Sollingtor" für etwa eine Stunde vollständig gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell