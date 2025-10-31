Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (30.10.2025), 16.00 Uhr, näherte sich ein bislang unbekannter Täter einer 91-Jährigen in der Wintergasse und entwendete gezielt ihren Geldbeutel aus der Jackentasche.

Die Frau war mit einem Rollator unterwegs, als der Mann auf Höhe ihrer Haustüre in ihre Manteltasche griff. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

