Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Donnerstag (30.10.2025), 16.00 Uhr, näherte sich ein bislang unbekannter Täter einer 91-Jährigen in der Wintergasse und entwendete gezielt ihren Geldbeutel aus der Jackentasche.
Die Frau war mit einem Rollator unterwegs, als der Mann auf Höhe ihrer Haustüre in ihre Manteltasche griff. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell