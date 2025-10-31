PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Autorennen

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Freitag (31.10.2025), 01.00 Uhr, war eine 19-jährige Autofahrerin unter dem Einfluss von Drogen und ohne Führerschein in der Eichleitnerstraße unterwegs.

Als die Streife die 19-Jährige zu einer Kontrolle anhalten wollte, flüchtete die Frau. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und dem Überfahren mehrerer Ampeln bei Rotlicht versuchte die 19-Jährige sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Schließlich verlor die 19-Jährige bei einem Abbiegevorgang die Kontrolle über ihr Auto und es kam zum Zusammenstoß mit einer Verkehrsinsel. Hierbei beschädigte die Frau ihr Auto erheblich. Verletzt wurde die 19-Jährige nicht. Der genaue Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Das Auto der Frau war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Reinigung und Sicherung auslaufender Betriebsstoffe übernahm die Feuerwehr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest und veranlassten eine Blutentnahme. Gegen die 19-Jährige besteht zudem ein aktuelles Fahrverbot.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen die 19-Jährige. Die 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 12:00

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Kupferdiebstahl

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Im Zeitraum von Mittwoch (29.10.2025), 16.30 Uhr, bis Donnerstag (30.10.2025), 11.30 Uhr, verschafften sich mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Gelände in der Baumgartnerstraße. Die Täter entwendeten Kupferkabel mit einem Sachwert im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Schweren Bandendiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 11:55

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Kontrolle

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Mittwoch (30.10.2025) fanden Polizeibeamte bei einem 26-jährigen Mann in der Amagasaki-Allee eine Kräutermischung, welche augenscheinlich verboten ist. Gegen 20.30 Uhr kontrollierten die Beamten den Mann im Rahmen eines weiteren Einsatzes. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann eine Kräutermischung bei sich hatte, die augenscheinlich verboten ist. Zudem war ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 11:51

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug

    Augsburg (ots) - Firnhaberau - Am vergangenen Montag (27.10.2025) kam es zu einem Betrug zum Nachteil einer 87-jährigen Frau durch einen bislang unbekannten Täter in der Dr.-Schmelzing-Straße. Gegen 09.00 Uhr klingelte der Unbekannte bei der Frau und bot ihr an, das Laub in ihrer Einfahrt zu rechen. Hierfür würde er einen Betrag im mittleren dreistelligen Bereich als Lohn bekommen. Die Frau willigte ein. Die Arbeiten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren