Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Autorennen

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Freitag (31.10.2025), 01.00 Uhr, war eine 19-jährige Autofahrerin unter dem Einfluss von Drogen und ohne Führerschein in der Eichleitnerstraße unterwegs.

Als die Streife die 19-Jährige zu einer Kontrolle anhalten wollte, flüchtete die Frau. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und dem Überfahren mehrerer Ampeln bei Rotlicht versuchte die 19-Jährige sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Schließlich verlor die 19-Jährige bei einem Abbiegevorgang die Kontrolle über ihr Auto und es kam zum Zusammenstoß mit einer Verkehrsinsel. Hierbei beschädigte die Frau ihr Auto erheblich. Verletzt wurde die 19-Jährige nicht. Der genaue Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Das Auto der Frau war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Reinigung und Sicherung auslaufender Betriebsstoffe übernahm die Feuerwehr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest und veranlassten eine Blutentnahme. Gegen die 19-Jährige besteht zudem ein aktuelles Fahrverbot.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen die 19-Jährige. Die 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell